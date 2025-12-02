Il lavoro continua a crescere, disoccupazione ai minimi storici al 6%

Ancora un nuovo record per l'occupazione in Italia. Ad ottobre, su base mensile, il tasso di occupazione sale al 62,7% segnando il livello più alto dall'inizio delle rilevazioni, nel gennaio del 2004. Il tasso di disoccupazione scende al 6,0% (-0,2 punti), quello giovanile al 19,8% (-1,9 punti). Il tasso di inattività è invariato al 33,2%. Lo comunica l'Istat, diffondendo i dati provvisori su occupati e disoccupati relativi appunto al mese di ottobre. Si registra un aumento di 75mila occupati (+0,3%) su base mensile, che coinvolge i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 25-34enni che risultano in diminuzione. Nel confronto annuo, il numero di occupati supera quello di ottobre 2024 dello 0,9% (+224mila unità) e in questo caso l'aumento riguarda chi ha almeno 50 anni, a fronte della diminuzione nelle altre classi d'età. Si conferma la spinta dai dipendenti permanenti.