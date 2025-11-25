Il branco contro una coppia: abusi a una ragazza in periferia a Roma

I due erano appartati in auto a Tor Tre Teste, quando sono stati avvicinati da almeno tre ragazzi. Il fidanzato è stato immobilizzato, la giovane portata via e violentata. Rintracciati gli autori dello stupro: sono stati riconosciuti dalla vittima

Aggredita e violentata davanti al fidanzato in un parco alla periferia di Roma. È quanto accaduto a una ragazza ventenne la notte del 25 ottobre scorso. La notizia è stata pubblicata da alcuni quotidiani.

A quanto ricostruito, la giovane coppia era appartata in auto nel parco di Tor Tre Teste quando è stata aggredita da un gruppo di tre e più ragazzi. Hanno sfondato il vetro della macchina e uno di loro ha afferrato la ragazza mentre gli altri immobilizzavano il fidanzato. Poi l'hanno portata in un luogo appartato per violentarla.

Quando la coppia ha l'allarme al 112 sono scattate le indagini della Squadra Mobile di Roma coordinata dalla Procura. Rintracciati e fermati tre presunti responsabili che sono attualmente indagati per rapina in concorso e violenza sessuale di gruppo. I tre ragazzi sono stati riconosciuti dalle vittime e uno di loro indicato dalla ventenne come l'autore dello stupro.