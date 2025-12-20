Il 7 e l'8 gennaio si terrà il primo Concistoro di Leone XIV

Si terrà il 7 e l'8 gennaio 2026 il primo Concistoro straordinario del pontificato di Leone XIV. A confermare l'incontro di Prevost con i cardinali, già annunciato in via ufficiosa a novembre, è un comunicato della Sala Stampa vaticana: «L’incontro si svolgerà nell’arco di due giornate e sarà caratterizzato da momenti di comunione e di fraternità, nonché da tempi dedicati alla riflessione, alla condivisione ed alla preghiera - si legge nella nota -. Tali momenti saranno orientati a favorire un discernimento comune e ad offrire sostegno e consiglio al Santo Padre nell’esercizio della sua alta e gravosa responsabilità nel governo della Chiesa universale». Il Concistoro, continua ancora il comunicato, «si colloca nel contesto della vita e della missione della Chiesa, e intende rafforzare la comunione tra il Vescovo di Roma e i cardinali, chiamati a collaborare in modo particolare alla sollecitudine per il bene della Chiesa universale».