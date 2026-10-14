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Ucraina più lontana dalla Nato. Irrisolto il nodo delle garanzie

di Carlo Trezza
Le scelte del passato e le loro conseguenze. Il tentativo dell’Italia e di altri Paesi europei di scongiurare una decisione che fornì alla Russia il pretesto per ricorrere alla forza
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3 min di lettura
October 14, 2026
Ucraina più lontana dalla Nato. Irrisolto il nodo delle garanzie
Il presidente ucraino in Volodymyr Zelensky, interviene in videocollegamento durante la sessione inaugurale del Forum sulla sicurezza di Varsavia (Polonia) il 12 ottobre 2026 /Ansa
Tutti i principali attori della crisi ucraina erano presenti e al più alto livello alla settimana inaugurale dell’ Assemblea Generale dell’Onu. Nonostante l’instancabile  impegno del presidente Zelensky, l’attenzione  sembra essersi focalizzata su obiettivi più immediati e limitati quali la cessazione dagli attacchi alle infrastrutture energetiche e altre misure di de-escalation. Resta da vedere se gli affidamenti che Zelensky avrebbe ricevuto da Trump di permettere a Kiev di produrre in loco i missili Patriot verranno effettivamente concretizzati. Per una volta sono stati associati parzialmente al dialogo anche esponenti dell’Europa attraverso il trio Francia, Germania, Regno Unito. La Brexit non sembra costituire un impedimento  alla partecipazione britannica. Non risultano tuttavia esser stati effettuati avanzamenti sulle questioni fondamentali quali quella territoriale e quella centrale delle future garanzie di sicurezza da fornire all’Ucraina. La garanzia di sicurezza numero uno cui Kiev ha sempre aspirato è quella di una sua adesione alla Nato. La Russia  vi avrebbe pensato due volte prima di invadere l’Ucraina  se quest’ultima fosse stata sotto l’ombrello atlantico. 
La decisione  di un’adesione alla Nato dell’Ucraina come anche della Georgia fu annunciata originariamente al vertice Nato tenutosi nel mastodontico palazzo del Parlamento di Bucarest nel 2008.Il testo del comunicato del vertice  diceva: «Abbiamo convenuto oggi che questi Paesi diventeranno membri della Nato». Erano  altri tempi ,la Federazione Russa era ancora un Paese associato alla Nato, era stato stabilito un Consiglio Nato Russia e quest’ultima aveva addirittura una rappresentanza a Bruxelles nella sede dell’Alleanza . Lo stesso Putin  era presente alla conferenza di Bucarest.
Con il senno di poi si può dire che la decisione dell’annuncio fu un errore  poiché fornì alla Russia il  pretesto  per passare dalla diplomazia  all’impiego della forza. Pochi mesi dopo il vertice di Bucarest, nell’agosto 2008, sarebbe arrivato il conflitto russo-georgiano. Negli anni successivi seguirono l’annessione russa della Crimea nel 2014 e, nel 2022, l’invasione su larga scala dell’Ucraina. Paradossalmente tutto ciò avvenne anche se la preannunciata adesione dell’ Ucraina alla Nato non ha mai avuto luogo.
Come Consigliere diplomatico dell’allora Ministro della Difesa Arturo Parisi e membro della delegazione italiana al vertice, partecipai a livello nazionale alla riunione  preparatoria al Vertice presieduta dall’allora presidente del Consiglio Romano Prodi. In essa si convenne che assieme ad altri partner europei ci saremmo adoperati  per  evitare o quanto meno rinviare l’annuncio dell’adesione dell’Ucraina alla Nato. A 18 anni di distanza  sarebbe  interessante conoscere il ricordo dei nostri politici che parteciparono  al vertice su come si giunse a tale decisione.
La  prospettiva di un’adesione rimase sempre presente nella dottrina della Nato e nei comunicati dei vertici che si susseguirono anche durante la  prima presidenza  dell’ amministrazione Trump. La svolta arrivò nel febbraio 2025, con l’inizio del secondo mandato. Il primo ad esprimerla  fu “segretario alla guerra” Pete Hegseth fresco di nomina, che dichiarò che  gli Stati Uniti «non ritengono che l’adesione dell’Ucraina  alla Nato costituisca un risultato realistico di un’intesa negoziata». Altrettanto “irrealistico” fu dichiarato l’obiettivo di un ritorno alle frontiere pre-2014.Tali concessioni unilaterali senza chiedere nulla in cambio da Mosca furono ribadite da Trump e Vance a Zelensky nel corso di un  successivo burrascoso incontro alla Casa Bianca. Esse tagliarono in partenza  le gambe all’Ucraina  in vista di un  possibile negoziato. 
All’indomani della recente visita a Mosca degli inviati  americani Kushner e Witkoff, il ministro degli esteri  russo Lavrov si è  detto incoraggiato dal fatto  che Washington avrebbe ormai escluso l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza come soluzione del conflitto e riconosciuto la necessità di tener conto delle «realtà sul terreno». Non risulta che i negoziatori americani abbiano ottenuto alcun risultato in cambio di tali concessioni. A questo stadio la prospettiva  dell’adesione alla Nato si può considerare tramontata anche  solamente come pedina da giocarsi nel negoziato. Ci si ripiega ora su altri tipi di garanzie di sicurezza. Un terreno sul quale si è cimentata  anche la nostra premier Giorgia Meloni allorché nel marzo 2025 si espresse a favore di una garanzia ispirata all’articolo 5 della Nato senza procedere alla piena adesione del Paese all’Alleanza.
La questione delle garanzie è per  l’Ucraina di un’estrema delicatezza. Non bisogna mai dimenticare  che nel 1994 , attraverso la firma del Memorandum di Budapest, essa accettò di disfarsi delle armi nucleari sovietiche dislocate sul proprio territorio in cambio della garanzia russa ( e anche americana e britannica)sull’integrità territoriale  ed indipendenza politica dell’ Ucraina. Essa venne invasa proprio dal Paese che avrebbe dovuto garantire  la sua sicurezza. Dopo l’esperienza traumatica di questo Memorandum, Kiev non  potrà accettare garanzie  ambigue o puramente politiche. Occorre capire esattamente di quali garanzie si tratterà. Chi dovrebbe fornirle? Quali obblighi comporterebbero? Sarebbero politicamente o giuridicamente vincolanti?  E quale ruolo avrebbero gli Stati Uniti che si stanno distanziando dalla questione pur essendo anche essi un garante ai sensi del Memorandum. Una responsabilità che Washington cerca di trasferire  sugli europei che tuttavia vengono  tenuti fuori dal negoziato principale.
In assenza ormai dell’opzione  dell’adesione alla Nato e ,nonostante le incertezze che permangono, l’Ucraina dovrà continuare a battersi sul fronte diplomatico per ottenere solide garanzie di sicurezza. Essa non potrà che contare sull’instancabile azione diplomatica del suo presidente, sulla ammirevole  resilienza della sua popolazione ma anche sulla solidità delle forze armate che costituiscono il fulcro della sua sicurezza. Dovrà soprattutto resistere di fronte a ogni tentativo di indebolirle. Spetta al mondo esterno ed ormai in primo luogo all’Europa sostenerla affinché ottenga garanzie di sicurezza che siano solide e credibili.
Carlo Trezza
Già ambasciatore d’Italia per il Disarmo e la Non Proliferazione
 
 
 
 
 
 
 

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