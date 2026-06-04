Rondine: quattro giorni disarmati e disarmanti

Inquieto. Ho il cellulare in mano e penso a quel detto con cui sono cresciuto: un battito d’ali di una farfalla in Amazzonia può produrre un uragano in Cina. Da ragazzo quel paradosso mi seduceva. Ma restava confinato nelle metafore. E poi le ali delle farfalle sono delicate: basta togliere la polvere leggera che le ricopre, quella porporina invisibile, e non volano più.

Oggi invece questo cellulare pesa davvero nel palmo della mia mano. È concreto. Solido. E con un dito solo, premendo un tasto, entro realmente in Amazzonia.

Inquieto. Curioso anche questo gioco di assonanze che mi rimbalza dentro. Se pigio il tasto “x”, entro ventiquattr’ore Amazon può recapitarmi qualsiasi oggetto le mie voglie riescano a immaginare. Se pigio il tasto “y”, una comunità indigena dell’Amazzonia, circondata dalle gigantesche macchine che divorano foresta e terra, riceve la mia solidarietà.

Inquieto. Perché capisco che anche quel gesto buono passa dentro lo stesso sistema che governa il gesto consumistico. La stessa rete tiene insieme “x” e “y”. Desideri e coscienza. Mercato e compassione. Mi confina nel codice binario: 0 o 1.

Inquieto. Perché non so davvero chi detenga questo potere. Dietro scatole cinesi finanziarie, dietro algoritmi opachi, dietro piattaforme globali, i fili arrivano in altre parti del mondo: dove si combatte, dove si trafficano armi, dove i droni sorvolano villaggi e deserti. Penso ai miei amici in Mali. Vivono in un contesto segnato da tensioni e violenze, tra la presenza di forze legate alla giunta militare e le azioni dei gruppi jihadisti alleati dei tuareg, entrambe sostenute anche da appoggi esterni di difficile lettura.

Una realtà complessa, che sfugge alle categorie tradizionali del Novecento. Nemici che commerciano tra loro. Vittime che spariscono. Interessi che si intrecciano.

Inquieto. Torno a me. E improvvisamente capisco, con la forza dell’evidenza, che quel dito può cambiare il mondo. Mi fermo. Quel dito può compiere un piccolo gesto molto più delicato dei due polpastrelli appoggiati sulle ali di una farfalla. Può distruggere. Può custodire. Può ignorare. Può salvare.

Allora comprendo che la vera questione del nostro tempo non è la potenza della tecnologia, ma la profondità della coscienza umana che la guida.

È questo il cuore della Magnifica humanitatis : l’umano resta decisivo. Non marginale. Non superato. Non sostituibile. In un tempo che sembra consegnare tutto agli automatismi, agli algoritmi, alle convenienze geopolitiche, il Papa ci ricorda che la persona non è un ingranaggio del sistema globale ma il luogo in cui il mondo può ancora essere orientato al bene.

Uno vale uno, sì. Ma non nel senso povero e aritmetico degli slogan. Vale perché nessuno può sostituirsi alla mia responsabilità. Io posso scegliere. Posso essere alleato del bene o colluso nel male. È qui che l’inquietudine diventa decisiva. Non l’inquietudine sterile delle paure permanenti. Non quella che paralizza. Ma quella che sveglia. Quella che impedisce di anestetizzarsi. Quella che rompe il sonno morale di un’epoca abituata a delegare tutto: alle piattaforme, ai mercati, agli eserciti, perfino agli algoritmi.

Stamani, a Rondine Cittadella della Pace si aprono “quattro giorni disarmanti”, i giorni di Youtopic Fest : giorni di un’inquietudine feconda. È il tema di questo 2026. Alimentata dall’idea e dalla concretezza scandalosa e ostinata che il nemico non è un destino inevitabile. Che l’altro possa essere guardato negli occhi. Che la guerra non sia una condizione naturale dell’umanità.

Per questo YouTopic Fest arriva al momento giusto. Giorni aperti per fare esperienza di ciò che papa Leone ci ricorda nella Magnifica humanitatis , a cui Avvenire dedica proprio oggi un nuovo inserto al centro del giornale: «La vera realizzazione non nasce dalla rimozione delle fragilità, ma da una crescita armoniosa: là dove libertà e responsabilità si intrecciano con la cura reciproca e la vera solidarietà, e dove il progresso si misura sulla dignità di ciascuno e sul bene dei popoli» (n. 12).

Perché oggi il rischio più grande non è soltanto la violenza del mondo. È l’assuefazione. È smettere di sentire. È vivere con il dito sullo schermo senza accorgerci che ogni gesto genera conseguenze, ogni scelta produce legami, ogni indifferenza alimenta sistemi. Gli esistenzialisti del Novecento, nella graffiante analisi della vicenda umana, lo avevano intuito: siamo liberi, senza scuse. Quando un uomo, una donna, un ragazzo, guardando il proprio dito sospeso sopra uno schermo, comprende che la storia non è soltanto qualcosa che accade altrove. La storia passa da lui. E benedice quell’inquietudine che finalmente lo rende responsabile dove non pensava.