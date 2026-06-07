Algoritmi e cuori inquieti. Sant’Agostino nella Magnifica humanitas

«Ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha quiete finché non riposa in te» ( Confessioni 1.1). Non è una citazione ornamentale. È il punto da cui prende avvio la riflessione di Magnifica humanitas . Con questa scelta, Leone XIV colloca la sua Enciclica sull’Intelligenza artificiale all’interno di un pensiero preciso, esigente, inesauribile: quello di sant’Agostino. Le tracce disseminate sono numerose.

Il nodo è antropologico: prima capire cos’è l’uomo, poi giudicare le sue opere. L’essere umano non è una macchina da potenziare indefinitamente né un sistema biologico da ottimizzare. È un essere inquieto, desiderante, aperto all’infinito. Può davvero un algoritmo rispondere alla domanda sul significato della sofferenza, dell’amore o della morte? «Che cos’è il mio cuore, se non un cuore umano?» ( La Trinità 4.1), si chiede Agostino. Comprendere chi siamo, chi siamo chiamati a essere e in quale direzione vogliamo andare: è questa, per Agostino come per Leone XIV, la domanda decisiva per individuare nuove risposte alle sfide del nostro tempo.

Da qui nasce anche la critica al transumanesimo, che interpreta la fragilità umana come un difetto da correggere attraverso il potenziamento tecnologico. Il limite è una dimensione costitutiva della creatura. Accettarlo non significa rinunciare al progresso bensì impedire che il progresso diventi disumano. «Considerate che siamo viandanti – scrive l’Ipponate –. Voi dite: che significato ha “camminare”? Lo dico in breve: “progredire”. [...] Fate progressi, fratelli miei, esaminatevi sempre, senza inganno, senza adulazione, senza accarezzarvi» ( Discorso 169, 15.18).

È difficile immaginare un antidoto più efficace all’autocompiacimento tecnologico. Per Agostino il vero progresso non consiste nell’aumentare indefinitamente le proprie capacità ma nel guardarsi con verità. L’esame di coscienza è una palestra di libertà. Fallimento, dolore e morte sono i luoghi nei quali l’uomo scopre di non bastare a sé stesso. È qui che riemerge l’ humilitas agostiniana come via privilegiata verso Dio, contrapposta alla superbia di chi vuole autoelevarsi senza Dio.

L’uomo si definisce a partire da ciò che ama: «Ciascuno è tale quale l’amore che ha. Ami la terra? Sarai terra. Ami Dio? Dovrei concludere: tu sarai Dio. Ma non oso dirlo io» ( Commento alla Lettera di Giovanni 4.2). E sono due amori a caratterizzare le due città, quella terrena e quella celeste. Papa Leone XIV sceglie la torre di Babele come immagine simbolica del presente. L’umanità tecnologica viene descritta come una civiltà che rischia di misurare tutto in termini di efficienza, prestazione e controllo. È esattamente la dinamica che Agostino aveva riconosciuto nella città terrena: una società edificata sull’amore disordinato di sé e sulla volontà di dominio.

A questa logica di autosufficienza l’enciclica contrappone l’immagine di Gerusalemme ricostruita da Neemia: una città che nasce non dal potere, ma dalla corresponsabilità; non dall’uniformità, ma dalla comunione; non dalla tecnica elevata a idolo, ma da un popolo che riconosce Dio come fondamento della convivenza umana. Ogni civiltà dipende, in ultima analisi, da ciò che ama. «Ogni amore o ascende o discende, dipende dal desiderio: se è buono, ci innalziamo a Dio; se è cattivo, precipitiamo nell’abisso» ( Esposizione del Salmo 122.1). Non esistono, per Agostino, società moralmente neutrali: ogni ordine storico nasce da un orientamento del cuore. Anche la tecnica, allora, non è mai semplicemente uno strumento neutro. Esiste sempre una volontà che la orienta, ordinata o disordinata, aperta o chiusa all’altro. Per questo, la questione fondamentale non è se usare o meno l’Intelligenza artificiale, ma quale idea di uomo stia prendendo forma in essa.

Qui si innesta un altro tratto profondamente agostiniano: il realismo storico. Agostino non era un pessimista, ma era immune dalle illusioni progressiste. La storia è ambigua; ogni costruzione umana porta la traccia del peccato; il progresso non coincide automaticamente con il bene; il potere tende alla concentrazione e al dominio. La Magnifica humanitas mantiene questo realismo: denuncia le strutture economiche ingiuste, la manipolazione sociale attraverso gli algoritmi, i nuovi monopoli del dato, senza cedere né al catastrofismo né all’entusiasmo ingenuo. Ma invita a non stancarsi mai di operare per il bene: «Se poi hai detto: basta; sei addirittura perito. Aggiungi sempre, avanza sempre, progredisci sempre» ( Discorso 169, 15.18), esorta Agostino. Progredire significa non smettere mai di lasciarsi correggere dalla verità. È la postura di chi sa che la città di Dio è peregrinante nella storia e che nessun ordine politico o tecnologico ne anticipa la pienezza.

Anche la visione della Chiesa è segnata da questo orizzonte. La comunità cristiana non si presenta come un potere alternativo né come un sistema ideologico concorrente, bensì come popolo pellegrino nella storia. È una Chiesa che accompagna, discerne, dialoga, senza identificarsi pienamente con alcun ordine politico o culturale. Legata a questo è anche la concezione agostiniana della pace come tranquillitas ordinis , armonia delle differenze ordinate nell’amore. L’enciclica la traduce con precisione: Babele produce uniformità e incomprensione; Gerusalemme nasce dalla pluralità riconciliata. La vera unità non è omologazione tecnica; la comunione nasce dalla carità; le differenze, custodite e non cancellate, possono diventare «energie creative».

Coniugando autonomia personale e responsabilità sociale, Agostino chiama i cristiani a impegnarsi concretamente: «E voi dite: sono tempi difficili, sono tempi duri, tempi di sventure. Vivete bene e, con la vita buona, cambiate i tempi: cambiate i tempi e non avrete di che lamentarvi» ( Discorso 311, 8.8). In fondo, è questa la sfida che Leone XIV raccoglie da Agostino. Non chiedersi soltanto quale futuro stiamo costruendo con le nostre tecnologie, ma quale umanità stiamo diventando attraverso di esse. È una domanda che interroga ciascuno di noi.