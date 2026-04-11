I droni russi uccidono due persone a Odessa, a poche ore dal cessate il fuoco temporaneo
di Redazione
Raid notturno sulla città portuale dell'Ucraina meridionale. Dalle 16 di oggi entrerà in vigore un cessate il fuoco di 32 ore, concordato per la Pasqua ortodossa
1 min di lettura
April 11, 2026
Due persone sono morte in un attacco russo avvenuto la scorsa notte su un complesso residenziale di Odessa, città portuale dell'Ucraina meridionale. Il raid è avvenuto a poche ore dall'inizio del cessate il fuoco che entrerà in vigore alle 16 di oggi (11 aprile), concordato per la Pasqua ortodossa. Sulla carta, durerà 32 ore. Oltre alle due vittime, due persone sono ferite negli attacchi russi notturni e ricoverate in ospedale. Le infrastrutture colpite - edifici residenziali, una residenza universitaria e un asilo - hanno subito danni significativi, secondo quanto riportano le autorità ucraine locali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA