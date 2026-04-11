I droni russi uccidono due persone a Odessa, a poche ore dal cessate il fuoco temporaneo

in un attacco russo avvenuto la scorsa notte su un complesso residenziale di Odessa, città portuale dell'Ucraina meridionale.(11 aprile), concordato per la Pasqua ortodossa. Sulla carta, durerà 32 ore. Oltre alle due vittime, due persone sono ferite negli attacchi russi notturni e ricoverate in ospedale. Le infrastrutture colpite - edifici residenziali, una residenza universitaria e un asilo - hanno subito danni significativi, secondo quanto riportano le autorità ucraine locali.