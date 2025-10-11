Hamas: il rilascio degli ostaggi comincerà lunedì

Lo ha comunicato un alto funzionario

Il rilascio dei 48 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza inizierà lunedì mattina. Lo ha detto un funzionario di Hamas in un'intervista alla Afp,.

«In base all'accordo firmato, lo scambio di prigionieri inizierà lunedì mattina come concordato e non ci sono nuovi sviluppi al riguardo», ha dichiarato l'alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan.