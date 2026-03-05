Haiti, una donna alla guida del Ministero degli Esteri

Nel Paese in preda a una grave crisi umanitaria e politica due donne sono state nominate in ministeri chiave

Rimpasto di governo ad Haiti, il Paese caraibico tra i più poveri al mondo e con una situazione di grave instabilità: tra le nuove nomine anche due donne alla guida di ministeri chiave. Raina Forbin ha assunto l'incarico di ministra degli Esteri mentre Sandra Paulemon ha giurato come nuova responsabile della Pianificazione e della Cooperazione internazionale. Le due nomine sono state ufficializzate nel corso di una cerimonia presieduta dal primo ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Durante l'insediamento della nuova ministra degli Esteri il capo del governo ha sottolineato che la missione di Forbin sarà rafforzare la presenza di Haiti nelle organizzazioni regionali e internazionali, consolidare le partnership strategiche e promuovere una diplomazia attiva volta a difendere la sovranità nazionale, attrarre investimenti e tutelare i cittadini haitiani all'estero.

Nel suo intervento, riferisce Haiti Libre, il premier ha evidenziato il ruolo strategico del ministero della Pianificazione, definendolo il fulcro della programmazione economica e sociale del Paese caraibico, responsabile dell’elaborazione dei piani di sviluppo, dei programmi di investimento pubblico e del coordinamento della cooperazione internazionale.