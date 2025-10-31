Guterres (Onu): indagine immediata sui 130 morti a Rio de Janeiro

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha detto di essere molto preoccupato per il numero di vittime dopo le 12 ore di sparatorie tra la polizia e i narcos

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto un'indagine immediata sulle azioni della polizia a Rio de Janeiro: dodici ore di sparatorie tra le bande di narcos del Comando Vermelho e le autorità, che il 29 ottobre hanno causato la morte di 130 persone.

Guterres ha dichiarato di essere estremamente preoccupato per il numero di vittime nei complessi di Alemão e Penha, e ha chiesto garanzie affinché le azioni delle forze dell'ordine rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani.