Guasto nel tunnel della Manica, traffico dei treni in tilt per alcune ore

Un guasto nel tunnel della Manica ha provocato per alcune ore un blocco alla circolazione dei treni. «C'è stato un incidente legato a un guasto all'alimentazione elettrica dei treni sotto il tunnel, che ha richiesto un intervento tecnico sui cavi» ha spiegato la portavoce della società Eurostar.

La società ha prima annunciato la sospensione di «tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles» fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Poi ha comunicato un graduale ripristino dei trasporti ferroviari. Nel frattempo, sono stati segnalati centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St Pancras nella capitale britannica.