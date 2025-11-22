Greene, la fedelissima pentita di Trump, si dimette dalla Camera

La deputata Marjorie Taylor Greene, un tempo fervente sostenitrice Maga diventata famosa per il suo appoggio a Donald Trump, ha annunciato che si dimetterà dal Congresso americano il prossimo 5 gennaio dopo uno scontro pubblico con il presidente. La repubblicana della Georgia ha criticato la direzione del movimento politico che un tempo sosteneva. Il suo rapporto con Trump si è deteriorato dopo che si è unita alle richieste dei democratici di divulgare i fascicoli relativi all'indagine su Jeffrey Epstein, che Trump inizialmente aveva contrastato. Successivamente, il tycoon ha ritirato il suo appoggio a Greene.

Delicato, come sempre, il commenti di Donald Trump: "Grande notizia" per gli Usa è grandioso", ha dichiarato ad Abc. All'intervistatore che gli chiedeva se fosse stato informato dalla pasionaria 'Maga' della decisione di lasciare la carica da deputata, il presidente ha risposto: "No, non importa, ma credo sia grandioso, penso che lei dovrebbe essere felice.