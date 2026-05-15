«Gli Usa vogliono incriminare Raul Castro»

Gli Stati Uniti intendono incriminare l'ex presidente cubano Raul Castro; lo ha fatto sapere un funzionario del Dipartimento di Giustizia statunitense. Non è stato immediatamente chiarito il momento in cui potrebbe essere formalizzato il rinvio a giudizio, che dovrebbe essere approvato da una giuria d'accusa. Secondo quanto riferito da un funzionario alla Reuters, il potenziale rinvio a giudizio dell'ex presidente cubano di 94 anni, fratello di Fidel Castro, è relativo al caso dell’abbattimento, avvenuto nel 1996 a Cuba, di aerei appartenenti all'organizzazione umanitaria "Fratelli al Soccorso".

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida sta supervisionando un'indagine volta a valutare la possibilità di incriminare alti funzionari del governo cubano.