Gli Usa annunciano sanzioni ai colossi russi del petrolio

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di imporre sanzioni a Rosneft e Lukoil, le principali compagnie petrolifere russe, dichiarando di essere pronti a intraprendere ulteriori azioni e invitando Mosca ad accettare immediatamente un cessate il fuoco in Ucraina. «Incoraggiamo i nostri alleati a unirsi a noi e ad aderire a queste sanzioni», ha affermato il segretario al Tesoro Scott Bessent.

Intanto il presidente Trump ha smentito la notizia del possibile invio in Ucraina di missili americani a lungo raggio: «L’articolo del Wall Street Journal sull’approvazione da parte degli Stati Uniti dell’autorizzazione all’Ucraina di usare missili a lungo raggio in profondità nella Russia è una fake news – ha fatto sapere via Truth –. Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con quei missili, da qualunque parte provengano, o con ciò che l’Ucraina ne fa!».

«Ci vuole un anno per imparare a usare i Tomahawk. Gli ucraini non possono farlo – ha detto poi Trump in un bilaterale con il segretario generale della Nato Mark Rutte nello Studio Ovale –. Ci vuole un anno per imparare a usare i Tomahawk. Gli ucraini non possono farlo». Parlando ancora alla presenza di Rutte, Trump ha aggiunto che «ho pensato fosse il momento giusto per nuove sanzioni contro la Russia», definendo «enormi» le misure contro Mosca ma aggiungendo di sperare che «durino poco», convinto com’è che «Putin e Zelensky vogliono la pace» e che la guerra in Ucraina verrà «risolta. Spero che dopo le sanzioni Putin diventi ragionevole. Speriamo che diventino ragionevoli entrambi. Zelensky e Putin si odiano. L’odio che c’è tra di loro è sostanziale». Tuttavia, ha precisato il presidente americano, «ho cancellato l’incontro con Putin» perché «non saremmo arrivati dove volevo arrivare. I colloqui con Putin non portano a nulla. Lo incontrerò in futuro». Trump ha poi confermato che incontrerà il Presidente cinese Xi Jinping, in Corea del Sud.