Giovane accoltellato nella notte per strada a Milano, è grave

Un giovane di 21 anni è stato accoltellato la scorsa notte per strada a Milano. Le sue condizioni sono gravi. È accaduto a mezzanotte in via Ovada, all'altezza del civico 24, nel quartiere Barona, nella periferia Sud-Ovest di Milano. Le ambulanze del 118 hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Le indagini, secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza, sono in carico ai Carabinieri.

Secondo i primi accertamenti svolti dai Carabinieri, il giovane è stato avvicinato da quattro aggressori, che lo hanno assalito e rapinato. Prima lo avrebbero colpito con diversi fendenti e, poi, gli avrebbero portato via portafogli e cellulare. La vittima sarebbe un ragazzo di origine nordafricana, al momento in Italia senza documenti.