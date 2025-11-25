Germania, crescita Pil a zero. «Nessun segnale sull'export»

Nel terzo trimestre del 2025 il Pil della Germania è cresciuto dello 0,3% (dato destagionalizzato) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto ha reso noto l'Istituto di statistica federale Destatis. Rispetto al trimestre precedente la crescita è in stallo (0%).

Il Pil tedesco nel terzo trimestre resta dunque invariato rispetto ai tre mesi precedenti, dopo la correzione per i prezzi, la stagionalità e gli effetti di calendario. «Le deboli esportazioni hanno avuto un effetto frenante sull'attività economica nel terzo trimestre, mentre la formazione di capitale è leggermente aumentata» ha spiegato Ruth Brand, presidente dell'ufficio federale di statistica.

Il sentiment nell'industria tedesca delle esportazioni ha subito un ulteriore colpo. Le aspettative sulle esportazioni dell'indice Ifo sono scese a -3,4 punti a novembre, rispetto ai +2,2 punti di ottobre. «Da mesi non si registrano praticamente movimenti nel settore delle esportazioni» ha sottolineato Klaus Wohlrabe, responsabile delle indagini dell'Ifo. «Il sentiment è, nella migliore delle ipotesi, contrastante. Non ci sono ancora segnali di una ripresa duratura». Dopo due mesi di slancio, l'ottimismo nell'industria automobilistica è nuovamente svanito. Le aziende prevedono un calo delle esportazioni. Questo vale anche per l'industria alimentare e quella metallurgica.