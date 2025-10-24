Gela, parroco aggredito in chiesa. Arrestato un 26enne

Un parroco è stato aggredito e ferito di striscio all'addome giovedì pomeriggio a Gela. Don Nunzio Samà, che era in chiesa, è stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale Vittorio Emanuele per accertamenti. Questa mattina i carabinieri di Gela hanno arrestato un ventiseienne, Francesco Ascia, che per gli investigatori sarebbe l'autore dell'aggressione al parroco. Era entrato in chiesa dicendo di volersi confessare. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Gli investigatori sono arrivati ad Ascia, che ha precedenti penali e disturbi psichici, soprattutto analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nella sua abitazione, è stato trovato il coltello col il quale ieri il parroco, poi ricoverato in ospedale per una ferita all'addome, è stato colpito. Secondo i pm e i carabinieri, l'aggressione sarebbe maturata «in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso». Il ventiseienne sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.