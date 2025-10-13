Gaza: 20 milioni di dollari per l'emergenza

il Coordinatore dei soccorsi d'emergenza per l'Onu, Tom Fletcher, ha annunciato lo stanziamento di altri 11 milioni di dollari dal fondo per sostenere l'immediato potenziamento delle operazioni umanitarie a Gaza in vista dell'inverno.

Questo finanziamento, ha dichiarato l'Onu, segue l'assegnazione di 9 milioni di dollari della settimana scorsa, destinata a garantire sufficienti forniture di carburante per mantenere in funzione i servizi salvavita in tutta la Striscia, portando così il totale dei fondi destinati a Gaza a 20 milioni di dollari. Fletcher ha avvertito che, senza nuovi contributi al fondo d'emergenza, gli aiuti non potranno continuare a raggiungere i palestinesi.

Intanto, a Gaza gli operatori umanitari «ora riescono a muoversi con maggiore facilità in molte aree», ha detto l'ufficio del portavoce dell'Onu nel corso dell'incontro quotidiano con i media internazionali. «Con l'alleggerimento delle restrizioni ai movimenti e all'accesso in numerosi luoghi - ha aggiunto - siamo stati in grado di consegnare forniture mediche e di emergenza dove sono più necessarie e valutare le principali strade per individuare la presenza di ordigni esplosivi».

«I nostri partner - ha aggiunto - stanno lavorando per aumentare la produzione di pasti nelle cucine comunitarie del nord, poichè migliaia di persone sono già tornate in quella parte di Gaza. Cucine e panifici sono tornati a servire centinaia di migliaia di pasti e pacchi di pane ogni giorno». Tornata anche l'acqua potabile in alcune aree.