Francia, Lecornu si salva dalla sfiducia per 18 voti

I sì sono stati 271, quelli necessari a far cadere il governo sarebbero stati 289. Anche la seconda mozione ha poche possibilità di successo

Sébastien Lecornu e il governo hanno superato per 18 voti un primo tentativo di sfiduciarli. La mozione presentata da La France Insoumise, e che aveva maggiori possibilità di passare perché appoggiata anche dal Rn è stata respinta dall'Assemblea Nazionale. I voti a favore sono stati 271, quelli necessari a far cadere il governo sarebbero stati 289. Teoricamente Lecornu dovrebbe potersi considerare salvo: la mozione di sfiducia presentata dal Rassemblement National non verrà infatti votata da Lfi.

La France Insoumise ha annunciato che presenterà oggi stesso una nuova mozione per la destituzione del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. A darne notizia, dopo il fallimento della mozione di sfiducia contro il governo Lecornu a firma Lfi e mentre i deputati votano sulla seconda mozione antigovernativa, quella presentata dal Rn, è stata Mathilde Panot, capogruppo all'Assemblea Nazionale. La seconda mozione non ha praticamente possibilità di passare perché non è appoggiata dalla sinistra.