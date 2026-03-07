Famiglia nel bosco, i giudici annunciano il ricorso

I legali della famiglia di Nathan e Katherine presenteranno lunedì un reclamo alla Corte d'Appello dell'Aquila per una sospensione del provvedimento di allontanamento della madre e quindi di poter far tornare la madre a stare con i propri figli nell'attesa che vengano concluse tutte le perizie che sono state chieste, perizie psicologiche sui genitori e sui figli. Venerdì il Tribunale per i Minori dell'Aquila aveva disposto la separazione della madre dai bambini e lo spostamento di questi ultimi presso una struttura di accoglienza in provincia di Teramo, a circa 140 chilometri di distanza dall'abitazione della famiglia a Palmoli (Chieti), dove viveva fino a novembre scorso. Sabato mattina alla struttura é arrivato il padre Nathan per trascorrere del tempo con i figli. Sabato pomeriggio di fronte alla casa famiglia di Vasto (Chieti) è stata organizzata una fiaccolata di solidarietà nei confronti della famiglia.