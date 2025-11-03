Eni, intesa con Petronas per gas in Indonesia e Malesia

L'accordo è stato firmato ad Abu Dhabi. Nascerà una Newco paritetica che punta a superare 500mila barili di olio equivalente al giorno. Descalzi: è un momento di trasformazione, che genererà grandi sinergie

Eni crea con Petronas, la società petrolifera malese, una Newco indipendente a partecipazione paritetica, attraverso l'integrazione dei rispettivi asset upstream di gas in Indonesia e Malesia. L'accordo vincolante è stato firmato ad Abu Dhabi nel corso dell'evento globale dell'energia Adipec, alla presenza di Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e di Tengku Muhammad Taufik, presidente e ad di Petronas.

La Newco - che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia - opererà come entità finanziariamente autosufficiente, con un piano di investimenti superiore a 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi, con l'obiettivo di mettere in produzione circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe) di riserve già scoperte. Partendo da una base produttiva iniziale superiore a 300.000 barili di olio equivalente al giorno, la nuova società punta a superare 500.000 barili di olio equivalente al giorno.

L'accordo tra Eni e Petronas «rappresenta un momento di trasformazione per Eni. Abbiamo unito le forze con Petronas per gestire asset in Indonesia e Malesia, generando sinergie in termini di asset, competenze e capacità finanziarie» ha detto l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a margine della firma dell'intesa.