Lavoro, la multinazionale Electrolux sospende i tagli e le chiusure

Al tavolo al ministero delle Imprese l'azienda ha accettato di congelare gli esuberi e lo stop alle fabbriche per proseguire la trattativa

Al tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Electrolux, l’azienda ha deciso di sospendere il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise.

Si partiva da un piano di 1700 esuberi che prevede la riduzione e specializzazione della produzione nei vari stabilimenti (focus su prodotti di fascia alta); la chiusura del sito di Cerreto d’Esi (dove si producono cappe) e il ridimensionamenti nelle altre fabbriche (Porcia, Solaro, Forlì), mentre Susegana resta centrale per i frigoriferi.

Ora parte una sorta di tregua estiva durante la quale saranno calendarizzati incontri con l'auspicio formulato dal ministro Urso che il confronto si possa concludere a inizio agosto. La Diocesi di Concordia-Pordenone e la Commissione di Pastorale sociale e del lavoro hanno rinnovato la vicinanza ai lavoratori dello stabilimento di Porcia e alle loro famiglie. «Il lavoro è fondamentale per mantenere le famiglie e per dare dignità alla persona» ha detto il vescovo Giuseppe Pellegrini.

Il piano industriale di Electrolux è inserito in una strategia globale di riorganizzazione che punta a riportare la redditività operativa sopra il 6% dei ricavi (oggi è al 2,8%, nel 2022, però, stava allo 0,8%). Per finanziare il piano è previsto un aumento di capitale da 9 miliardi di corone svedesi.