Tirocini nelle sedi diplomatiche
di Redazione
C’è tempo fino alle 17 del 28 settembre per candidarsi a uno dei 377 posti. Il bando è rivolto agli studenti di laurea magistrale e a ciclo unico
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September 12, 2026
C’è tempo fino alle 17 del 28 settembre per gli studenti di laurea magistrale e a ciclo unico per candidarsi su tirocinicrui.app a uno dei 377 tirocini proposti dal nuovo bando del programma Maeci-Mur-Crui. A questo avviso partecipano 60 Università e i giovani selezionati potranno collaborare con ambasciate (177 posti disponibili), consolati (91), istituti di cultura (64), rappresentanze diplomatiche (44) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 185 in Europa, 90 in America, 61 in Asia, 27 in Africa e 14 in Oceania. I tirocini, 22 dei quali si svolgeranno a distanza, inizieranno l’11 gennaio 2027, termineranno il 9 aprile 2026 e potranno essere prorogati per un altro mese, a fronte di un accordo fra le parti. Il tirocinio dà diritto al riconoscimento di almeno un credito per ogni mese di attività e a un rimborso spese minimo di 300 euro mensili se svolto in presenza. A seguito della modifica della normativa che regola l’accesso alla carriera diplomatica, l’avviso di selezione è accessibile a tutte le classi di laurea.
Per avviso di selezione e lista degli Atenei partecipanti: https://www.tirocinicrui.it/377-tirocini-curriculari-presso-le-sedi-diplomatiche-culturali-del-maeci/.
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