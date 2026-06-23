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Radar Academy, stanziati 2,4 milioni di euro per 1.000 borse di studio

di Redazione
Formazione, merito e occupazione al centro del piano 2026 della Business School. Coinvolti giovani laureati under 29 con percorsi specialistici ad alta spendibilità professionale
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June 23, 2026
Radar Academy, stanziati 2,4 milioni di euro per 1.000 borse di studio
Ernesto D'Amato, ad di Radar Academy
Un investimento da oltre 2,4 milioni di euro per sostenere il talento, accelerare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e contribuire alla formazione della futura classe manageriale italiana. È questo l'obiettivo del programma di borse di studio 2026 promosso da Radar Academy, che mette a disposizione oltre 2,4 milioni di euro destinati a 1.000 giovani laureati e neolaureati under 29 desiderosi di trasformare le proprie ambizioni professionali in una carriera concreta.
L'iniziativa prevede un contributo fino a 6.710 euro e si rivolge a giovani in possesso di laurea triennale o magistrale, accomunati da motivazione, spirito di iniziativa e forte interesse a sviluppare competenze specialistiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. 
In un contesto economico che richiede profili sempre più qualificati e capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale, dell'innovazione e della sostenibilità, la formazione post-universitaria rappresenta uno dei principali fattori di competitività per le nuove generazioni. Le borse di studio Radar Academy si inseriscono proprio in questa prospettiva, offrendo ai giovani l'opportunità di accedere a percorsi formativi orientati alle esigenze reali delle imprese e accompagnati da esperienze di stage e placement.
I risultati confermano l'efficacia del modello formativo adottato dalla Business School: l’83% degli allievi riceve una proposta professionale a 6 mesi dalla conclusione del master e il tasso di inserimento lavorativo e in stage raggiunge il 100% entro un anno.
«In un Paese che troppo spesso lamenta la fuga dei cervelli, crediamo sia necessario creare opportunità concrete per trattenerli, valorizzarli e accompagnarli verso ruoli di responsabilità - spiega Ernesto D'Amato, amministratore delegato di Radar Academy -. Queste borse di studio rappresentano un investimento strategico sul capitale umano e sul futuro del sistema produttivo italiano. Non stiamo semplicemente finanziando percorsi formativi: stiamo offrendo a centinaia di giovani la possibilità di diventare i professionisti, gli innovatori e i manager che guideranno le aziende nei prossimi anni. Le imprese hanno bisogno di competenze, visione e leadership. Il nostro compito è mettere i talenti nelle condizioni di esprimerle al massimo livello».
L'iniziativa conferma la missione di Radar Academy di costruire un ponte stabile tra Università e impresa, favorendo l'incontro tra le aspettative dei giovani e le esigenze del mercato. Un impegno che si traduce in percorsi altamente professionalizzanti e in un modello formativo capace di generare occupazione qualificata, crescita personale e sviluppo economico.
Per la Generazione Z, sempre più orientata alla ricerca di esperienze professionali significative e percorsi di crescita rapidi, le borse di studio Radar Academy rappresentano un'opportunità concreta per trasformare il merito in futuro e il talento in carriera.

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