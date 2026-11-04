Pack alla ricerca di personale

Pack, piattaforma dedicata alle competenze e allo sviluppo per le decisioni relative al personale, nominata dal Financial Times la seconda scale-up nel settore Hr Tech in più rapida crescita in Europa e scelta da 100 multinazionali tra cui McDonald's, Engie e Leroy Merlin, cerca cinque figure da inserire in organico. Le candidature possono essere inviate alla mail piattaforma dedicata alle competenze e allo sviluppo per le decisioni relative al personale, nominata dalla seconda scale-up nel settore Hr Tech in più rapida crescita in Europa e scelta da 100 multinazionali tra cui McDonald's, Engie e Leroy Merlin, cercaLe candidature possono essere inviate alla mail giorgia@thepack.tech

● Full Stack Developer

Il Full Stack Developer si occuperà di progettare, sviluppare e ottimizzare le funzionalità della piattaforma, utilizzando tecnologie come SvelteKit, TypeScript e Node.js. Il suo ruolo sarà quello di sviluppare soluzioni software scalabili, definire l'architettura tecnica delle nuove funzionalità, individuare e risolvere eventuali problemi di funzionamento e migliorare le prestazioni del sistema. Gestirà inoltre l'infrastruttura cloud su Aws, l'ottimizzazione dei database PostgreSQL e i processi automatizzati di test e distribuzione del software. Si occuperà anche di sviluppare funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per automatizzare i processi e migliorare l'esperienza degli utenti, collaborando con i team di prodotto e design, fornendo supporto tecnico ai clienti e contribuendo alla sicurezza e alla qualità del codice. Ral-Reddito annuo lordo: 55mila-60mila euro.

● Junior BDR IT Enterprise

Il Junior BDR IT Enterprise si occuperà di individuare e contattare potenziali clienti aziendali, con l'obiettivo di fissare incontri commerciali con responsabili delle risorse umane e decisori aziendali. Il suo ruolo sarà quello di gestire quotidianamente attività di ricerca e acquisizione di nuovi clienti, principalmente attraverso chiamate a freddo (cold calling), affiancate dall'utilizzo di LinkedIn ed email per facilitare i primi contatti.Si occuperà inoltre di sperimentare e migliorare gli approcci commerciali, gestire le obiezioni dei potenziali clienti e monitorare le performance delle chiamate attraverso il Crm HubSpot, con l'obiettivo di rendere più efficace il processo di acquisizione. Ral: 28mila + 14mila euro (42mila euro totali)

● Mid BDR ITA Enterprise

Il Mid BDR ITA Enterprise si occuperà di individuare e contattare potenziali clienti aziendali, con l'obiettivo di fissare incontri commerciali con responsabili delle risorse umane e decisori aziendali. Il suo ruolo sarà quello di gestire quotidianamente attività di acquisizione di nuovi clienti, principalmente attraverso chiamate a freddo (cold calling), affiancate dall'utilizzo di LinkedIn ed email per facilitare i contatti commerciali. Si occuperà inoltre di sperimentare diversi approcci di vendita, gestire le obiezioni dei potenziali clienti e monitorare le performance delle chiamate attraverso il Crm HubSpot, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle attività commerciali. Per la posizione sono richieste esperienza consolidata nel cold calling, conoscenze di base di copywriting, familiarità con i sistemi Crm, preferibilmente HubSpot, e una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. Ral: 32mila + 21mila euro (53mila euro totali)

● Mid AE ITA Enterprise

Il Mid BDR ITA Enterprise si occuperà di individuare e contattare potenziali clienti aziendali, con l'obiettivo di fissare incontri commerciali con responsabili delle risorse umane e decisori aziendali. Il suo ruolo sarà quello di gestire quotidianamente attività di acquisizione di nuovi clienti, principalmente attraverso chiamate a freddo (cold calling), affiancate dall'utilizzo di LinkedIn ed email per facilitare i contatti commerciali. Si occuperà inoltre di sperimentare diversi approcci di vendita, gestire le obiezioni dei potenziali clienti e monitorare le performance delle chiamate attraverso il Crm HubSpot, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia delle attività commerciali. Per la posizione sono richieste esperienza consolidata nel cold calling, conoscenze di base di copywriting, familiarità con i sistemi CRM, preferibilmente HubSpot, e una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. Ral: 35mila + 23mila euro (58mila euro totali).

● Account Executive Francia (da remoto)

L’Account Executive Francia si occuperà di sviluppare il portafoglio clienti dell’azienda sul mercato francese, gestendo l’intero processo commerciale, dall’individuazione di potenziali clienti alla conclusione degli accordi. Il suo ruolo sarà quello di entrare in contatto con i decisori aziendali attraverso chiamate, LinkedIn ed email, presentare la piattaforma Pack tramite dimostrazioni dal vivo e videochiamate, seguire le trattative commerciali e sviluppare nuove relazioni di business. Collaborerà inoltre con il team Sales Development Representative per definire strategie di acquisizione efficaci, gestirà i rapporti con gli advisor per individuare nuove opportunità commerciali e monitorerà i risultati attraverso specifici indicatori di performance. Ral: 45mila + 30mila euro (75mila euro totali).