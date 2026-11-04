Gi Group, oltre 5.500 opportunità in vista del Natale

In vista del Black Friday e delle festività natalizie, Gi Group ricerca oltre 5.500 profili sul territorio nazionale, per rispondere all'aumento delle attività e dei consumi che caratterizza questo periodo dell'anno. «Le settimane che precedono il Black Friday e il Natale si confermano particolarmente dinamiche per il mercato del lavoro, con una domanda di personale che interessa diversi settori. La Logistica continua a concentrare il maggior numero di offerte, ma quest’anno registriamo una crescita significativa anche in altri comparti, in particolare nel Customer Care (+86%) e nel Retail (+34%). Le ricerche si rivolgono sia a persone con esperienza sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro, offrendo anche a neodiplomati e universitari la possibilità di una prima esperienza professionale», spiega Giada Donati, Central Delivery Director di Gi Group.

Nel settore Logistica Gi Group ricerca più di 2.670 figure per i ruoli di addetto al carico e scarico, pickerista, carrellista, retrattilista, magazziniere con e senza patentino per il muletto, preparatore merce, impiegato di magazzino, autista e corriere. Nel comparto Retail, invece, sono 670 le posizioni aperte come addetto alla vendita e all'allestimento, per le quali è richiesta la predisposizione al contatto con la clientela.

A queste si aggiungono le opportunità nella Grande Distribuzione Organizzata, dove Gi Group ricerca 655 profili come addetto ai banchi specializzati (gastronomia, macelleria, pescheria e forno), cassiere e scaffalista.

Le ricerche interessano anche il Customer Care, con 520 figure da inserire come addetto al Customer Service Inbound e Outbound, ruolo per il quale è richiesta la disponibilità a partecipare a percorsi di formazione preassuntiva, online o in presenza.

Per quanto riguarda l’ambito Facility e servizi di sicurezza sono invece quasi 400 le posizioni aperte come addetto al controllo accessi, alla sicurezza non armata e alle pulizie.

Ulteriori offerte arrivano dal settore Horeca, con 330 profili da inserire come addetto alla ristorazione, cameriere, barista, cuoco, commis di cucina e pizzaiolo. A completare il quadro è il Fast Moving Consumer Goods, con 280 inserimenti previsti come operaio alimentare.

In generale, le opportunità si rivolgono sia a candidati senza alcuna esperienza, sia a profili già formati. Le figure prevedono, a seconda del ruolo, disponibilità a lavorare full-time o part-time, su turni (anche notturni) e durante i weekend e i festivi.

Dal punto di vista territoriale, le offerte interessano tutta Italia. In particolare, per il settore Logistica i maggiori volumi di ricerca si concentrano in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Abruzzo. Per il Fast Moving Consumer Goods le opportunità riguardano principalmente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Il Customer Care, invece, registra richieste in Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Sardegna.

«Il periodo di fine anno può rappresentare un'occasione utile per cogliere opportunità lavorative stagionali, ma anche per investire nella propria crescita professionale. In un mercato del lavoro in cui le aziende faticano a trovare i profili con le giuste competenze, la formazione assume un ruolo fondamentale per favorire l’occupabilità delle persone. In questa direzione, con il Gi Group Training Hub supportiamo la crescita professionale con programmi di formazione realizzati in collaborazione con imprese ed enti del territorio, per sviluppare competenze in linea con le esigenze del mercato. A questo, si affiancano gli Open Day, giornate strutturate e dedicate a specifici settori, durante le quali gli esperti delle nostre filiali sul territorio offrono ulteriori occasioni di confronto e approfondimento sulle opportunità lavorative e formative disponibili in loco e sulle competenze maggiormente richieste dalle aziende», conclude Donati.