Oltre 2.500 opportunità con Umana in estate

Posizioni aperte in particolare nella Grande distribuzione organizzata (700), Turismo e Ristorazione (600), Servizi alla persona (500), Sanità (250), Moda e Lusso (250) e Sanificazione e Pulizie (200)

Umana in diversi settori: Grande Distribuzione Organizzata (700), Turismo e Ristorazione (600), Servizi alla persona (500), Sanità (250), Moda e Lusso (250) e Sanificazione e Pulizie (200). Le filiali Umana e le sue Aree Specialistiche sono impegnate ogni giorno per rispondere alle esigenze di centinaia di aziende in cerca di personale qualificato. Per candidarsi: Con l’arrivo della stagione estiva, cresce la domanda di personale in tutta Italia e sono oltre 2.500 le posizioni aperte conin diversi settori: Grande Distribuzione Organizzata (700), Turismo e Ristorazione (600), Servizi alla persona (500), Sanità (250), Moda e Lusso (250) e Sanificazione e Pulizie (200). Le filiali Umana e le sue Aree Specialistiche sono impegnate ogni giorno per rispondere alle esigenze di centinaia di aziende in cerca di personale qualificato. Per candidarsi: www.umana.it

Gdo-Grande distribuzione organizzata

Umana è alla ricerca di circa 700 risorse per la Gdo, da inserire in supermercati e ipermercati nel territorio nazionale. Le posizioni includono addetti vendita, addetti rifornimento scaffali e operatori per i banchi macelleria, gastronomia e pescheria. Sono previste anche opportunità formative pre-assuntive gratuite per i profili junior. Particolare attenzione alle aree del Garda, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Marche e Sardegna.

Turismo e Ristorazione

L’Area Specialistica Turismo e Ristorazione ha attivato oltre 600 ricerche per strutture ricettive, ristoranti e stabilimenti turistici in località balneari, montane, lacustri e città d’arte. Le figure più ricercate includono chef de rang, cuochi, commis di cucina, baristi, camerieri e camerieri ai piani, oltre a bagnini con brevetto. Le regioni maggiormente interessate sono Sardegna, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Sanità e Servizi alla persona

Cresce anche la domanda di personale nei servizi alla persona, con 500 opportunità in tutta Italia per assistenti familiari, colf e babysitter. Le figure più ricercate sono conviventi o a giornata, con esperienza nell’assistenza a persone anziane, disabili o bambini. Sensibilità, affidabilità e capacità relazionali sono tra i requisiti più apprezzati. La richiesta di questi profili è particolarmente elevata nel Nord Italia, in particolare in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna. Molto attiva anche la richiesta di personale nel settore sanitario, con 250 nuove opportunità per Oss-Operatori socio-sanitari e infermieri. Le posizioni sono attive sia in strutture pubbliche sia in realtà private, specialmente in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Si ricercano professionisti con esperienza e disponibilità immediata, ma anche neodiplomati e neolaureati da inserire attraverso percorsi strutturati. Flessibilità, capacità di lavoro in équipe e attenzione al paziente sono tra le qualità più richieste.

Moda e Lusso

Nel settore Moda e Lusso, sono circa 250 i profili ricercati per boutique e brand di alto livello. Le opportunità si concentrano soprattutto a Milano, Firenze, Roma e Venezia, ma anche in rinomate località turistiche come Forte dei Marmi, Porto Cervo, Capri, Sanremo, Taormina e Cortina D’Ampezzo. Si cercano addetti agli acquisti, HR, buyer, modellisti, magazzinieri e operatori tessili, oltre a figure per la vendita retail come sales assistant, store manager e runner. Per i ruoli a contatto con il pubblico è richiesta una buona conoscenza dell’inglese e, sempre più spesso, anche di una seconda lingua (tra cui arabo e cinese).

Sanificazione e Pulizie

Infine, oltre 200 posizioni sono disponibili nei servizi di pulizia e igienizzazione, sia in ambito sanitario che turistico. Le richieste provengono principalmente dal Nord Italia, con particolare concentrazione in Veneto e Trentino Alto Adige.