Oltre 2.200 opportunità con Amazon

Sono previsti 1.000 inserimenti nel Lazio, 600 in Veneto e oltre 600 in Emilia-Romagna. Selezioni on line. Per il centro Amazon di Spilamberto, il 22 settembre Recruiting Day nella filiale di Vignola

Oltre 2.200 opportunità di lavoro nella logistica in Veneto, EmiliaRomagna e Lazio. Randstad Operational, la divisione di Randstad specializzata nella ricerca e selezione di profili tecnici e operativi, è alla ricerca di magazzinieri e operatori logistici da inserire nei Centri Amazon di Rovigo, Spilamberto (in provincia di Modena), Passo Corese (in provincia di Rieti) e Colleferro (in provincia di Roma).

Per le selezioni del centro Amazon di Spilamberto (Emilia-Romagna) è previsto un recruiting day martedì 22 settembre, dalle 10 alle 16, nella filiale Randstad di Vignola, in cui i candidati avranno la possibilità di sostenere un colloquio conoscitivo direttamente con i selezionatori Randstad per valutare l’inserimento come magazziniere e operatore logistico.

«Nel complesso, ricerchiamo circa 600 profili per Amazon in Veneto, oltre 600 in Emilia-Romagna e 1.000 nel Lazio - spiega Laura Benini, Senior Director, Business Development, Strategic and Key Account di Randstad Italia -. Una selezione importante, che rappresenta un’occasione professionale per i candidati e una spinta all’occupazione dei territori. Siamo alla ricerca di persone motivate, che abbiano voglia di metterti in gioco. In collaborazione con Amazon, abbiamo organizzato dei Recruiting Day, eventi esclusivi che consentiranno a tutte le persone di entrare in contatto con i nostri recruiter, conoscere nel dettaglio le offerte e presentare la propria candidatura».

Le attività vanno dal picking e packing alla preparazione dei prodotti per la consegna, dalla raccolta e dal prelievo della merce all’imballaggio e all’etichettatura, fino alla preparazione e allo smistamento dei prodotti in entrata e in uscita nei Centri Amazon.

Per candidarsi non è richiesta una precedente esperienza nel ruolo, ma sono ricercate capacità organizzative e attenzione ai dettagli, attitudine al lavoro di squadra e alla collaborazione, precisione e velocità nell’esecuzione delle attività. È previsto un contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, con attività organizzata su turni.

Gli annunci sono sempre disponibili on line e le candidature sono gestite dai recruiter di Randstad, presenti nelle filiali più vicine ai siti: la filiale Randstad di Vignola per il Centro di Spilamberto, la filiale di Rovigo per il centro della città, la filiale di Monterotondo per il Centro Amazon di Passo Corese e la filiale di Anagni per il Centro di Colleferro.

Per informazioni e candidature: https://www.randstad.it/candidato/aziende-che-assumono/amazon/.

Per iscrizioni al Recruiting Day del 22 settembre 2026, dalle 10 alle 16: