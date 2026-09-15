Costa Crociere, 69 posizioni aperte

Sono 69 le opportunità di lavoro a bordo delle navi di Costa Crociere al centro del nuovo Recruiting Lab organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Costa Crociere ed Enaip Fvg. Le selezioni riguarderanno cinque profili professionali: barman di bordo, future cruise consultant, hospitality operator, photo operator e shop attendant. Lo rende noto la Regione. «Il dato più significativo di questa collaborazione pluriennale con Costa Crociere è rappresentato dal 97% di assunzioni tra le persone che completano il percorso di selezione e formazione - spiega l'assessora regionale al Lavoro Alessia Rosolen -. Con il prossimo Recruiting Lab offriamo a 69 persone la possibilità di entrare in un percorso che non si limita alla ricerca di un posto di lavoro, ma consente di acquisire competenze specialistiche e brevetti professionali necessari per operare a bordo delle navi».

Dal 2017 a maggio 2026, ricorda la nota, sono state 475 le persone coinvolte nei percorsi formativi co-progettati dalla Regione con Costa Crociere. «I numeri raggiunti in questi anni dimostrano la validità di un modello che mette in relazione diretta i servizi pubblici per l'impiego, le esigenze delle imprese e le competenze delle persone», sottolinea l'assessora.

Il Recruiting Lab è rivolto a maggiorenni, con cittadinanza europea, disoccupati e residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, iscritte o iscrivibili al programma regionale Piazza-Gol. Le candidature dovranno essere presentate entro il 12 ottobre. I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi alle successive fasi, ovvero i test linguistici scritti (19 ottobre) e orali (20-23 ottobre), colloqui di selezione che si terranno dal 28 al 30 ottobre a Trieste. I candidati ritenuti idonei potranno successivamente accedere a percorsi formativi, finanziati dalla Regione attraverso il programma Piazza-Gol, a valere sul Fondo sociale europeo Fse+ e sul Pnrr.