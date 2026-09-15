Così si formano i nuovi professionisti del visual brand design

Il termine ultimo per iscriversi al master è il 1° ottobre. Il corso nasce dalla collaborazione tra Naba-Nuova Accademia di Belle Arti e Tngp-The next generation platform

Naba-Nuova Accademia di Belle Arti e domande entro il 1° ottobre - pensato per mettere in relazione formazione, innovazione e lavoro, offrendo agli studenti contenuti didattici di valore, strumenti concreti, esperienze sul campo e occasioni di orientamento professionale. Il master, guidato da Matteo Mocchi, nasce con lo scopo di formare professionisti capaci di sviluppare progetti di identità visiva e strategie di comunicazione, integrando le caratteristiche professionali del visual designer con quelle del brand manager, le competenze dell’art director con l'approccio tattico dell'esperto di marketing, l’agilità dei social media con le potenzialità delle nuove tecnologie intelligenti. In un percorso che sviluppa sinergie tra le diverse competenze e valorizza il confronto con il mondo delle aziende, gli studenti acquisiscono avanzate capacità metodologiche e creative per guidare strategie di valorizzazione di brand locali e globali. Tngp-The next generation platform - ecosistema di company specializzate in strategia, creatività e tecnologia - annunciano l’inizio di una nuova collaborazione dedicata al coordinamento del nuovo master in Visual Brand Design , un percorso che inizia il prossimo mese -- pensato per mettere in relazione, offrendo agli studenti contenuti didattici di valore, strumenti concreti, esperienze sul campo e occasioni di orientamento professionale. Il master, guidato danasce con lo scopo di formare professionisti capaci di sviluppare progetti di identità visiva e strategie di comunicazione, integrando le caratteristiche professionali del visual designer con quelle del brand manager, le competenze dell’art director con l'approccio tattico dell'esperto di marketing, l’agilità dei social media con le potenzialità delle nuove tecnologie intelligenti. In un percorso che sviluppa sinergie tra le diverse competenze e valorizza il confronto con il mondo delle aziende, gli studenti acquisiscono avanzate capacità metodologiche e creative per guidare strategie di valorizzazione di brand locali e globali.

All’interno del progetto, Tngp porterà nel master la propria visione di futuro, il proprio know-how strategico e creativo e la propria capacità di leggere l’evoluzione dei linguaggi digitali, contribuendo a formare talenti pronti ad affrontare le nuove sfide della comunicazione, della creatività e dell’innovazione. La partnership si traduce in un presidio diretto di un corso del programma, affidato a professionisti del Gruppo Tngp e di Foam, il design studio di Tngp, guidato da Jan Mattassi e specializzato in servizi di brand design.

«La partnership con Naba rappresenta per noi un’occasione importante per condividere competenze, visione e metodo con una nuova generazione di professionisti. Crediamo che la formazione debba dialogare sempre più con il mondo reale del lavoro, offrendo agli studenti non solo conoscenze, ma anche strumenti concreti per leggere il cambiamento, confrontarsi con l’evoluzione dei linguaggi e sviluppare un pensiero creativo capace di incidere sul futuro», spiega Jan Mattassi, co-fondatore & chief creative officer di Foam.

«La collaborazione con Tngp rappresenta un importante esempio di come la formazione possa evolvere attraverso un confronto costante con il mondo professionale. L’incontro con realtà innovative diventa parte integrante del percorso di crescita e nasce dalla volontà di offrire agli studenti del master in Visual Brand Design un’esperienza concreta e aperta alle nuove prospettive. Il contributo di professionisti che operano quotidianamente nell’ambito della strategia, della creatività e dell’innovazione permetterà di confrontarsi con metodologie, strumenti e approcci contemporanei, sviluppando una visione ancora più ampia del ruolo del designer. Portare in aula competenze ed esperienze maturate sul campo significa accompagnare i nostri studenti nello sviluppo di un pensiero progettuale consapevole, per interpretare le sfide del presente e contribuire alla costruzione dei brand di domani», dichiara Matteo Mocchi, course leader del master.

In linea con la filosofia di Tngp, l’obiettivo della collaborazione è dare forma al futuro degli studenti, non solo trasferendo competenze, ma avvicinandoli al mondo professionale della comunicazione, della strategia social, dell’innovazione creativa e dell’intelligenza artificiale, attraverso un percorso formativo concreto, contemporaneo e orientato al futuro. Accanto alla didattica in aula, la partnership prevede anche l’attivazione di tre stage e tre job shadowing all’interno del Gruppo Tngp, con l’intento di favorire la possibilità di osservare e imparare da vicino dinamiche, ruoli e processi del lavoro in ambito creativo e strategico.