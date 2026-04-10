Ingegneria aerospaziale e la sfida del "SIAthlon"

Il concorso è una delle attività pensate in vista delle celebrazioni del centenario della Sia. Candidature aperte fino al 3 maggio e premiazione dei vincitori nelle giornate dal 22 al 24 ottobre 2026

La Scuola di ingegneria aerospaziale della Sapienza Università di Roma presenta per la prima volta il SIAthlon: la sfida del secolo, un concorso universitario rivolto a studenti e studentesse di laurea magistrale LM-20 in Ingegneria aeronautica, aerospaziale e astronautica appartenenti a tutte le Università e Politecnici italiani. Il concorso è supportato dalla Agenzia Spaziale Italiana che partecipa alla selezione degli elaborati migliori e sponsorizza le borse che verranno assegnate ai vincitori a copertura delle spese di viaggio per partecipare alla premiazione, che si terrà presso la Scuola durante le celebrazioni del centenario.

Candidature aperte fino al 3 maggio. I vincitori saranno coloro i quali proporranno le soluzioni più originali, complete e concrete al problema, presentandole e argomentandole all’interno di un documento di massimo dieci pagine, al quale potranno essere allegate immagini e video esplicativi. La proclamazione del vincitore avverrà infatti durante le giornate dedicate alle celebrazioni, in programma a Roma dal 22 al 24 ottobre. Gli studenti vincitori saranno infatti invitati a partecipare alla celebrazione e sarà loro consegnata la medaglia celebrativa. In tale occasione, il contest si inserirà in una due giorni ricca di iniziative, tra cui attività, incontri e la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali. Il contest ha l’obiettivo di mettere alla prova le conoscenze e le competenze dei giovani studenti, chiamati a rispondere a uno dei due quesiti disponibili sul sito del SIAthlon: uno relativo al settore aeronautico e che riguarda il volo supersonico e l’altro al settore spaziale sul problema tempo e gravità. La partecipazione al contest è individuale.I vincitori saranno coloro i quali proporranno le soluzioni più originali, complete e concrete al problema, presentandole e argomentandole all’interno di un documento di massimo dieci pagine, al quale potranno essere allegate immagini e video esplicativi.Gli studenti vincitori saranno infatti invitati a partecipare alla celebrazione e sarà loro consegnata la medaglia celebrativa. In tale occasione, il contest si inserirà in una due giorni ricca di iniziative, tra cui attività, incontri e la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali.

«Le sfide tecnologiche di oggi richiedono competenze solide, ma anche capacità di innovare - spiega il preside della Scuola di ingegneria aerospaziale Paolo Teofilatto -. Con il SIAthlon intendiamo dare visibilità alle idee e ai progetti degli studenti nel settore aerospaziale, offrendo loro un’occasione concreta per mettere in pratica e alla prova il proprio talento, la loro preparazione e la capacità progettuale. Questo contest rappresenta anche un’opportunità di crescita, perché consentirà ai giovani aspiranti ingegneri di partecipar ad un momento di networking e scambio nell’ambito della celebrazione del nostro centenario».

Per i partecipanti al concorso, la soluzione al quesito scelto dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: contatti.sia@uniroma1.it riportando le informazioni di riconoscimento indicate nel bando (nome e cognome, ateneo e corso di LM-20 di afferenza e anno di corso).

Qui il sito del contest: https://sites.google.com/uniroma1.it/siathlon/.