Century 21 Italia alla ricerca di 68 agenti immobiliari

Quattro giornate di formazione gratuita a ottobre. Dopo quelle di Roma e Catania, toccherà a Firenze e a Roma, rispettivamente il 26 e il 28

Century 21 Italia, la branch italiana del colosso americano del real estate, cerca 68 nuovi agenti immobiliari: dieci su Milano e Bergamo, 27 a Catania, nove a Firenze e 22 a Roma. E lo fa con i C21 Days, una serie di giornate di formazione gratuite durante tutto il mese di ottobre: dopo quelle di Roma e Catania, toccherà a Firenze e a Roma, rispettivamente il 26 e il 28. «L'obiettivo complessivo delle quattro tappe - spiega Marco Tilesi, ceo di Century 21 Italia - non è soltanto formativo, ma anche di posizionamento: vogliamo raccontare un modello di agente immobiliare sempre più preparato, consapevole e capace di generare valore attraverso competenze, strumenti, dati e cultura professionale».

Il nuovo agente immobiliare. Ma qual è la tipologia di agenti che Century 21 Italia ricerca e vuole formare? Una figura sempre più evoluta che abbia dimestichezza con un uso massiccio delle tecnologie digitali nel supportare le attività operative e l’evoluzione della professione. Un esperto che riconosca la centralità della comunicazione come leva di posizionamento e acquisizione e l’importanza della formazione come requisito di credibilità e legittimazione professionale. Per questo, Century 21 Italia ha lanciato quattro giornate di formazione gratuita con l’obiettivo di mettere al centro l'evoluzione della figura dell'agente immobiliare, partendo dal presupposto che oggi il vero asset di un professionista sia rappresentato dal proprio patrimonio di competenze.

Gli appuntamenti. Le giornate alterneranno la formazione vera e propria a momenti di confronto e interventi del team di Century 21 Italia - tra cui il ceo Marco Tilesi e Antonella Sorrentino, coach, trainer ed esperta in comunicazione immobiliare - sviluppando il tema delle competenze necessarie per essere competitivi nel mercato immobiliare contemporaneo. La parte formativa sarà costruita intorno alle competenze che caratterizzano il professionista immobiliare contemporaneo con un approccio molto pratico e orientato all'applicazione sul campo e saranno inseriti alcuni momenti dedicati all'evoluzione della professione, al ruolo dei dati e alla capacità di interpretarli come nuovo patrimonio professionale, fino ad arrivare al tema della cultura aziendale e del senso di appartenenza come elemento capace di amplificare le competenze individuali.