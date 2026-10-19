Così si diventa contabile forense

In un’economia sempre più complessa e interconnessa, la fiducia è un bene prezioso. È su questo terreno che si sta affermando, anche in Italia, una figura professionale ancora poco conosciuta, ma destinata a diventare sempre più centrale: il contabile forense o forensic accountant. A prima vista potrebbe sembrare un tecnico dei numeri. In realtà, è qualcosa di più: un professionista che “legge” i bilanci come un investigatore, ricostruisce storie nascoste dietro i dati e contribuisce a fare chiarezza quando emergono dubbi, conflitti o sospetti. Il suo lavoro si colloca spesso nei momenti più delicati della vita economica: contenziosi, crisi aziendali, casi di frode o cattiva gestione.

«Negli ultimi anni questo ruolo si è profondamente evoluto - spiegano Marianna Vintiadis e Vittorio Colombo, Partner, Forensic Investigations & Intelligence Rsm -. Non interviene più soltanto quando il problema è già esploso, ma sempre più spesso opera in chiave preventiva, affiancando imprese e istituzioni per rafforzare i sistemi di controllo, migliorare la trasparenza e ridurre i rischi. In altre parole, contribuisce a costruire quella “buona governance” che oggi rappresenta una condizione essenziale non solo per la solidità economica, ma anche per la qualità delle relazioni tra imprese, cittadini e comunità».

Il contesto spiega questa trasformazione. Globalizzazione, digitalizzazione e crescente complessità normativa hanno reso più sofisticati anche i fenomeni di irregolarità: frodi, riciclaggio, manipolazioni dei dati. Secondo stime internazionali, le organizzazioni possono perdere fino al 5% dei ricavi a causa di frodi e illeciti economici. Un dato che aiuta a comprendere perché la prevenzione sia diventata prioritaria.

Anche il mercato riflette questa evoluzione. A livello globale, i servizi di contabilità forense valgono oggi diversi miliardi di dollari e sono destinati a crescere in modo costante nei prossimi anni. Non si tratta solo di numeri: è il segno di una crescente domanda di trasparenza, legalità e controllo nei sistemi economici. Banche, pubbliche amministrazioni e grandi imprese sono i principali utilizzatori, ma cresce anche l’attenzione delle piccole e medie realtà.

«In Italia il mercato è ancora in fase di consolidamento, ma il fabbisogno è in aumento. Le dinamiche sono simili a quelle europee: maggiore pressione normativa, attenzione alla compliance e crescente sensibilità verso i rischi reputazionali. Tuttavia, permane un divario tra domanda e offerta di competenze specialistiche, legato anche alla limitata diffusione di percorsi formativi strutturati e alla natura trasversale della professione. Diventare contabile forense richiede infatti un percorso articolato. In genere si parte da una formazione economica o giuridica, spesso accompagnata dall’abilitazione come dottore commercialista o revisore legale. A queste basi si affiancano competenze specifiche in ambito investigativo, analisi dei dati, diritto penale dell’economia e strumenti digitali avanzati. Sempre più rilevanti sono anche le certificazioni internazionali e l’esperienza sul campo, maturata in studi professionali, società di consulenza o contesti aziendali complessi», sottolineano i due interlocutori.

Ed è proprio la formazione una delle sfide decisive. Il contabile forense deve unire competenze tecniche e capacità analitiche, ma anche pensiero critico, attenzione al dettaglio e, soprattutto, un forte senso etico. Non si tratta solo di individuare errori o illeciti, ma di contribuire a ristabilire verità e fiducia, elementi fondamentali per il buon funzionamento dell’economia.

Forse è proprio questo l’aspetto più interessante di una professione ancora poco raccontata. In un tempo in cui i numeri possono essere usati per nascondere quanto per rivelare, il contabile forense svolge un ruolo che va oltre la tecnica: aiuta a dare trasparenza ai processi economici e a rafforzare la credibilità delle organizzazioni.

Non è un caso che questa figura stia trovando spazio anche nel dibattito sulla responsabilità sociale d’impresa. Perché una buona economia non si misura solo nei risultati, ma anche nella correttezza dei comportamenti e nella qualità dei controlli. E in questo equilibrio delicato tra efficienza e integrità, il contabile forense è destinato a diventare un alleato sempre più prezioso.