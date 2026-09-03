Accademia teatrale Goldoni, aperte le candidature

Atcg-Accademia teatrale Carlo Goldoni, la scuola del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, che tra formazione e palcoscenico trasforma giovani talenti in attori professionisti: è on line il triennio 2026/2029 che porterà alla selezione di 12 allieve e allievi. Si apre un nuovo triennio all’la scuola del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, che tra formazione e palcoscenico trasforma giovani talenti in attori professionisti: è on line il bando di ammissione alche porterà alla selezione di

Nelle ultime edizioni il bando ha raccolto oltre 200 candidature di giovani provenienti da tutta Italia registrando una crescita del 100% negli ultimi tre anni, a conferma dell’alta qualità formativa dell’Atcg che ogni anno diploma attori e attrici garantendo ad almeno il 70% una ricaduta occupazionale nei tre anni successivi. La scuola teatrale del Tsv torna ad aprire le porte a nuovi giovani talenti tra i 18 e i 28 anni, che avranno tempo fino al 6 ottobre 2026 per candidarsi e partecipare così ai provini di ammissione.

L’Accademia è il cuore pulsante del programma formativo TeSeO-Teatro Scuola e Occupazione nato dall’Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Fondazione Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale. Un percorso di formazione che prepara gli allievi alla professione attoriale unendo la conoscenza degli strumenti e delle tecniche dell’arte teatrale alla pratica del palcoscenico, e li accompagna poi fino alle prime esperienze di occupazione. A partire dal prossimo anno accademico prende avvio un nuovo piano didattico per la scuola dello Stabile del Veneto che sviluppa in modo più definito la figura dell’attore/autore, non più come semplice interprete ma come artista che partecipa attivamente alla creazione dell’opera, intrecciando corpo, pensiero, scrittura scenica e responsabilità culturale. Sono parte integrante del percorso le esperienze di mobilità internazionale come l’Erasmus +, che dal secondo anno di Accademia permettono agli allievi di entrare in contatto con le realtà europee più affermate nell’ambito della formazione teatrale e di apprendere linguaggi della scena diversi da quelli italiani.

Con un totale di 3.450 ore di formazione il triennio si articola in due momenti tra Venezia e Padova: il biennio, che ha sede negli spazi del Teatro Goldoni di Venezia per un totale di 2.150 ore di lezione, e il terzo anno che è ospitato al Teatro Verdi di Padova per 1.300 ore di lezione. Durante il biennio gli allievi vengono preparati all’arte teatrale e stimolati a esprimere al meglio la loro personale creatività. Le lezioni sono tenute da docenti attivi nell’ambito artistico e prevedono lo studio delle materie indispensabili per il mestiere di attore: recitazione, dizione e drammaturgia, unite a lezioni sull’uso della voce, del movimento, della danza e del canto oltre alle tecniche performative e di co-creazione. Completa il percorso lo studio della cultura teatrale e delle strutture drammatiche. Con la valutazione positiva dei docenti, gli allievi arrivati al terzo anno si concentrano sull’allestimento di uno spettacolo attraverso moduli formativi diretti da registi e compagnie affermate sulla scena nazionale come Giorgio Sangati, Veronica Cruciani, Andrea Chiodi, Simona Gonella, Marco D’Agostin, Muta Imago, Babilonia Teatri, Sotterraneo. Il piano formativo del terzo anno accademico, che si svolgerà tra il 2028 e il 2029, si compone inoltre di laboratori di approfondimento curati da professionisti del settore.

Per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro, il Teatro Stabile del Veneto all’inizio del terzo anno iscrive gli allievi alla gestione ex Enpals-Inps che permette loro di ricevere il compenso previsto dal Ccnl Teatri per personale artistico durante le rappresentazioni aperte al pubblico. Negli anni l’Accademia Teatrale Carlo Goldoni ha formato attori e attrici oggi protagonisti nei più importanti teatri italiani, ma anche sul grande e piccolo schermo. Ne sono un esempio Giorgio Marchesi, Lorenzo Maragoni, Giulia Briata e Margherita Mannino. Tra i neodiplomati si segnalano poi Tecla Bossi per il ruolo di Elena Cecchettin nel film Se domani non torno (produzione Notorious Picture) che debutterà nelle sale cinematografiche il 5 novembre. Al secondo anno di Accademia, Alessandro De Martino è già apparso sul piccolo schermo nella serie televisiva Rai La preside nel ruolo del giovane Gaetano D’Amore, oltre a cantare nella colonna sonora originale della serie.

Nel triennio 2026/2029, per volontà della famiglia Sartor, viene istituita una borsa di studio in memoria dell’attore Fabio Sartor, scomparso nel novembre 2024, protagonista in diverse produzioni firmate Tsv. La borsa di studio è destinata a uno dei candidati ammessi al nuovo ciclo triennale dell’Atcg e coprirà integralmente le quote di iscrizione previste per l’intera durata del percorso formativo 2026/2029.