Cantieristica navale, al via il corso Its

Sono aperte le iscrizioni al nuovo percorso "Mechatronics & Robotics-Smart Ship". La prova di ammissione è prevista giovedì 17 settembre

«Sono aperte le iscrizioni al nuovo percorso Mechatronics & Robotics-Smart Ship, nato per rispondere alla crescente domanda di professionalità altamente specializzate, capaci di governare le tecnologie delle moderne navi intelligenti, trasformando i fabbisogni delle imprese in concrete opportunità formative e occupazionali». Lo ha comunicato l'assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, presentando il nuovo corso di Its Academy Udine dedicato alla formazione di tecnici specializzati che accompagneranno la trasformazione digitale e tecnologica della cantieristica navale.

giovedì 17 settembre 2026 al link Fincantieri, prenderà avvio nell'ottobre 2026 e avrà una durata complessiva di 2mila ore. Le attività si svolgeranno tra Monfalcone (Gorizia), nella nuova sede didattica del Learning Center-Centro di formazione Fincantieri, e a Udine, all'Its Academy Udine. Il corso integra meccatronica, automazione, robotica e digitalizzazione applicate al settore navale. L'obiettivo è formare tecnici specializzati nella gestione di sistemi robotici ed elettromeccanici, nell'automazione e nel controllo di bordo e nelle tecnologie 4.0, dall'Internet of things al Digital twin, fino all'intelligenza artificiale e alla realta' aumentata». Le iscrizioni sono aperte in vista della prova di ammissione dial link ibit.ly/GGEwE . «Il nuovo percorso - spiega una nota - realizzato grazie alla collaborazione con, prenderà avvio nell'ottobre 2026 e avrà una durata complessiva di 2mila ore. Le attività si svolgeranno tra Monfalcone (Gorizia), nella nuova sede didattica del Learning Center-Centro di formazione Fincantieri, e a Udine, all'Its Academy Udine. Il corso integra meccatronica, automazione, robotica e digitalizzazione applicate al settore navale. L'obiettivo è formare tecnici specializzati nella gestione di sistemi robotici ed elettromeccanici, nell'automazione e nel controllo di bordo e nelle tecnologie 4.0, dall'Internet of things al Digital twin, fino all'intelligenza artificiale e alla realta' aumentata».

«Il nuovo percorso si inserisce in un rapporto ormai consolidato anche tra Fincantieri e il sistema Its - ha commentato Rosolen -. In questi anni la collaborazione con Its Academy Udine ha prodotto risultati importanti: sono stati attivati 32 tirocini formativi, otto contratti di apprendistato di terzo livello e 19 assunzioni. Mettere a disposizione degli studenti laboratori, competenze aziendali e contesti produttivi reali significa offrire loro una preparazione concreta e immediatamente spendibile. Per il Friuli Venezia Giulia significa rafforzare la competitività di una filiera strategica come quella della cantieristica e creare opportunità professionali di alto livello».

Si tratta di una collaborazione che ha coinvolto studenti provenienti da diversi corsi Its: dall'Arredo navale, nautico e hospitality all'Ecodesign, fino ai percorsi dell'area Mechatronics & robotics. Oltre all'utilizzo del Centro di formazione, la collaborazione con Fincantieri prevede un ampio coinvolgimento dell'azienda nelle attività didattiche attraverso visite aziendali, docenze specialistiche, project work e iniziative dedicate alla sicurezza e alla conoscenza diretta del cantiere. Il direttore di Its Academy Udine, Ester Iannis, ha sottolineato come il percorso rappresenti un ulteriore tassello della strategia della Fondazione, volta a rispondere alla domanda di competenze espressa dal sistema produttivo regionale attraverso un'offerta formativa strettamente connessa alle trasformazioni tecnologiche e industriali in corso.