È stata rintracciata la madre scomparsa in Friuli con i due figli

La procuratrice di Piacenza, Pradella: sono tutti in buone condizioni, ora serve un paziente ascolto delle problematiche evidenziate dalla donna per consentire a lei e ai minori di rientrare nel luogo di residenza

Svolta nelle ricerche della madre scomparsa da Piacenza il 20 aprile scorso, con i due figli di 16 e 14 anni. «È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita» ha spiegato la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, in riferimento alla famiglia di cui si erano perse le tracce in Friuli.

«Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».

La procuratrice ha poi auspicato che, «attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche evidenziate, si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei suoi minori nel luogo di residenza».