È morto l'imprenditore Cesare Paciotti

Aveva 67 anni, è stato colto da un malore improvviso

Cesare Paciotti è morto domenica 12 ottobre, aveva 67 anni. L'imprenditore di Civitanova Marche, fondatore del marchio di scarpe che porta il suo nome è morto nella sua abitazione di Civitanova Alta, colto da un malore improvviso.

Paciotti aveva creato un brand simbolo della moda e del Made in Italy, divenuto famoso in tutto il mondo per la scarpa caratterizzata dal tacco a forma di pugnale. Con le sue creazioni aveva saputo trasformare "l'odore del cuoio in stile" ha ricordato il sindaco Fabrizio Ciarapica, che ha voluto esprimere il cordoglio della città. "Era un artigiano vero, innamorato del suo lavoro - ha aggiunto Ciarapica, che ha parlato all'agenzia Ansa - Con la sua forza creativa e la sua immagine dirompente ha lanciato un brand nato dal nulla, facendone uno dei più conosciuti nel mondo".

Negli ultimi tempi lo stilista, che aveva condotto una vita vissuta "a mille all'ora", si era ritirato a una dimensione più riservata. La sua azienda, guidata assieme dalla sorella Paola Paciotti, continua a operare a Civitanova, nella sede storica.