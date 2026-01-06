Il fatto era avvenuto in provincia di Caserta: la vittima era di origine nigeriana

È morta dopo 10 giorni di agonia la donna picchiata dall'ex

È morta in ospedale la 33enne di origine nigeriana ridotta in fin di vita dieci giorni fa dall'ex compagno, un connazionale 32enne, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa.

Il fatto era avvenuto a Castel Volturno, in provincia di Caserta, negli ultimi giorni del 2025. L'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato ed è ora in carcere su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il fermo era stato effettuato in una villetta a schiera, dove i poliziotti del commissariato di Castel Volturno erano intervenuti a seguito di una segnalazione.