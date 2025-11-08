Droni contro Dnipro: 1 morto e 10 feriti

Ennesima ondata di droni russi nella notte sulla città ucraina di Dnipro. Il primo bilancio parla di 10 feriti, tra cui due bambini, e un morto. Colpiti diversi appartamenti di un palazzo, alcuni dei quali sono anche andati in fiamme. Nel mirino anche Kiev e diverse infrastrutture energetiche: l'attacco ha provocato vari blackout in diverse zone del Paese. A darne notizia sui social è stata la ministra dell'Energia ucraina Svitlana Hrynchuk.