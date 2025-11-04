Droni, chiusi, riaperti e richiusi gli aeroporti del Belgio

Nuova incursione di droni nei cieli del Belgio, con gli aeroporti di Bruxelles e Liegi prima chiusi e poi riaperti, dopo le verifiche. Una prima rilevazione è avvenuta sopra la base militare di Kleine-Brogel, nella regione belga del Limburgo. L'avvistamento è avvenuto in serata approssimativamente nelle stesse ore in cui lo scalo internazionale di Bruxelles è stato chiuso sempre per il rilevamento di un drone nello spazio aereo. Per lo stesso motivo anche lo scalo di Liegi è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni nel suo spazio aereo. I voli sono stati provvisoriamente dirottati fuori dal Belgio, a Colonia e Maastricht. Gli aeroporti di Bruxelles e Liegi sono stati riaperti poco dopo le 21. Ma, un'ora dopo i due aeroporti di Bruxelles e Liegi, che avevano riaperto poco dopo le 21, sono stati nuovamente chiusi al traffico aereo, a causa dell'ennesimo rilevamento di un drone. Lo rende noto la Rtbf. Anche l'aeroporto di Charleroi è stato temporaneamente chiuso solo agli arrivi.