Doppia scossa di terremoto in Romagna, nessun danno

Due scosse di terremoto sono state chiaramente avvertite in Romagna alle 9.27 e alle 9.29. La prima scossa ha avuto una magnitudo di 4.3 alle 9.27 con epicentro a Russi, nel Ravennate, con una profondità di 23 chilometri, mentre nel secondo episodio delle 9.29 la magnitudo è stata di 4.1. Secondo i dati Ingv, l'epicentro della seconda scossa si è verificato nella stessa provincia, ma nel territorio comunale di Faenza a una profondità di 22 chilometri. Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, dichiara che alcune persone sono scese in strada ma che al momento non sono stati registrati danni in seguito ai terremoti. «Le abbiamo avvertite, certo, ma la reazione è stata composta - spiega -. Siamo usciti, ci siamo raccolti in piazza, anche le scuole. Ma adesso siamo tutti rientrati. I tecnici stanno svolgendo tutte le verifiche ma al momento non segnaliamo nulla». La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa, per verifiche, sulle linee Bologna-Rimini, Ferrara-Rimini, Castelbolognese-Ravenna e Faenza-Ravenna. Sono una ventina, 22 poco dopo le 11.15, i treni cancellati in tutta la Romagna.