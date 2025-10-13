Donna accoltellata dall'ex compagno nel siracusano, è grave

Una giovane donna di 33 anni è stata accoltellata a Canicattini Bagni in provincia di Siracusa dal suo ex, un uomo di 34 anni di Avola mentre stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. La donna è stata trasportata in gravi condizioni nell’ospedale Umberto I. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, intorno alle 14 di ieri, l’ex compagno si sarebbe recato nella casa di cura dove lavora la vittima, con l’intenzione di aggredirla. Sembra che mentre la donna stava salendo in auto per tornare a casa, l’uomo si sarebbe avvicinato e l’avrebbe accoltellata. Un collega di lavoro avrebbe dato subito l’allarme e chiamato i soccorsi.