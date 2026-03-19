Dl carburanti in Gazzetta, il taglio delle accise entra in vigore già da oggi

Iter immediato per il decreto carburanti approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio delle accise di 25 centesimi scatta dunque già oggi. «Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto carburanti varato ieri dal governo, si scopre che le accise a partire da oggi caleranno di 20 centesimi di euro al litro, che diventano 24,4 centesimi se si considera anche l'Iva». Lo afferma il Codacons, che ha analizzato il testo del provvedimento. In base all'art. 2 del decreto, infatti, le aliquote delle accise su benzina e gasolio passano dagli attuali 672,90 euro per 1.000 litri a 472,90 euro per 1000 litri, con una riduzione quindi di 20 centesimi al litro. Considerata anche l'Iva che grava sulle accise, il taglio complessivo sarà di 24,4 centesimi di euro al litro, equivalente, calcola l'associazione, ad un risparmio da 12,2 euro su un pieno da 50 litri. Il taglio delle accise porterà oggi il prezzo medio del gasolio a scendere a 1,859 euro al litro, quello della benzina a 1,623 euro al litro. Sulle autostrade il prezzo medio del diesel sarà di 1,925 euro/litro, la benzina a 1,706 euro/litro. «Si tratta di una importante vittoria, dal momento che da settimane il Codacons chiedeva al governo di ridurre le accise sui carburanti, e da oggi vigileremo sulla corretta applicazione del taglio dei prezzi alla pompa - afferma l'associazione -. Dubbi invece sulla durata della misura fiscale, perché nella situazione attuale una riduzione per soli 20 giorni potrebbe non essere sufficiente, soprattutto in considerazione della doppia velocità che caratterizza i prezzi dei carburanti: salgono velocemente all'aumentare delle quotazioni petrolifere, scendono a ritmo da lumaca quando il petrolio si deprezza».