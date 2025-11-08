Delpini: preoccupato per i cristiani che lasciano la Terra Santa

«Le difficoltà della vita ordinaria inducono molti cristiani ad andarsene: questo è motivo di preoccupazione per il futuro della Terra Santa». Lo ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a margine dell'incontro "Noi e Caritas" al Salone Pio XII di Milano, commentando il recente viaggio in Terra Santa compiuto insieme ai vescovi della Lombardia.

«L'auspicio - ha aggiunto Delpini - è che dalla tregua, ancora precaria e incerta, si possa passare a una stabilità di rapporti sostenibili. A Gerusalemme abbiamo trovato un clima di grande serenità, mentre in Cisgiordania abbiamo incontrato povertà, inquietudine e grande preoccupazione per il futuro, di fronte anche ai comportamenti dei coloni. Credo che la ripresa dei pellegrinaggi e la presenza dei cristiani, con le loro opere di carità, scuola e sanità, possano essere un elemento di riconciliazione».