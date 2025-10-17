Dbrs alza il rating dell'Italia. Giorgetti: torniano in serie A

L'agenzia Dbrs Morningstar alza il rating dell'Italia a A (low) da BBB (High), con trend stabile da positivo. Il governo della premier Giorgia Meloni, si legge in una nota, «si sta dimostrando stabile e credibile», con l'Italia che sta attraversando un «periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell'eleborazione delle politiche e credibilità nei suoi piani di bilancio», prosegue l'agenzia.L'innalzamento dei rating, sottolinea Dbrs, «riflette l'opinione di Morningstar Dbrs secondo cui la riduzione cumulativa delle vulnerabilità nel settore bancario e il miglioramento del settore estero hanno portato a un'economia più resiliente e il consolidamento fiscale proseguirà e contribuirà almeno a stabilizzare il rapporto tra debito pubblico e pil nel medio termine».

«Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio», è il commento del ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

Nel 2025 l'Italia è sulla buona strada per registrare due anni consecutivi di risultati dei conti migliori del previsto grazie anche a un controllo della spesa più efficace, afferma Dbrs, sottolineando che «nonostante il rallentamento della crescita e le pressioni sulla spesa nel medio termine, la stabilità e i risultati ottenuti dal governo conferiscono credibilità al suo piano di consolidamento dei conti nel medio termine».

«Il governo resta impegnato al consolidamento nonostante la crescita più lenta e l'aumento delle pressioni sulla spesa», ha messo in evidenza Dbrs, ricordando che il governo prevede un deficit del 3% quest'anno. «L'elevato debito dell'Italia, il secondo nell'Unione Europea, limita il rating dell'Italia», ha aggiunto l'agenzia di rating spiegando che la revisione al rialzo del rating è legata anche alla riduzione delle vulnerabilità nel settore bancario

Intanto, S&P taglia il rating della Francia a 'A+' da 'AA-'. L'outlook è stabile. È quanto si legge in una nota.