Dall'Europa sostegno ai piccoli agricoltori

Meno ispezioni e tetti più alti per il sostegno ai piccoli agricoltori: sono i principali elementi dell'accordo raggiunto in serata da Parlamento Ue e Stati membri sul pacchetto di semplificazione dell'attuale Politica agricola comune (Pac), avanzato a metà maggio dalla Commissione europea, con risparmi stimati in «1,58 miliardi di euro all'anno e 240 milioni per le amministrazioni nazionali».