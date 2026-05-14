Cuba, il direttore della Cia incontra le autorità locali all'Avana

Il direttore della Cia, John Ratcliffe, ha incontrato all'Avana funzionari cubani per migliorare il dialogo tra gli Stati Uniti e l'isola, ha dichiarato il governo cubano. L'incontro si è svolto «in un contesto caratterizzato dalla complessità delle relazioni bilaterali, con l'obiettivo di contribuire al dialogo politico tra le due nazioni», si legge in una dichiarazione.

Ratcliffe ha incontrato il suo omologo del Ministero dell'Interno all'Avana. «Le parti hanno inoltre sottolineato il loro interesse a sviluppare la cooperazione bilaterale tra le forze dell'ordine per la sicurezza di entrambi i Paesi, nonchè per la sicurezza regionale e internazionale», si legge nel comunicato. Il governo ha inoltre affermato che alla delegazione statunitense è stato assicurato che Cuba «non rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti».