Cuba, arrestato intellettuale cattolico

La Sicurezza dello Stato cubana ha arrestato a Pinar del Río l'intellettuale e attivista cattolico Dagoberto Valdés Hernández, direttore del Centro di Studi Convivencia (Cec), storico spazio di pensiero civico indipendente. Secondo quanto denunciato dalla stessa istituzione, agenti della sicurezza, accompagnati da una pattuglia di polizia, si sono presentati nella sua abitazione e lo hanno condotto via senza fornire alcuna motivazione né indicare il luogo di detenzione.

L'operazione sarebbe stata guidata da un ufficiale noto come "maggiore Ernesto", come riferisce il sito indipendente cubano 14ymedio. Poche ore dopo è stato fermato anche Yoandy Izquierdo, membro del team di Convivencia, che si era recato presso la sede del Dipartimento tecnico investigativo (DTI) di Pinar del Río per chiedere notizie di Valdés. Anche in questo caso non sono state fornite spiegazioni formali. Il Cec ha reso noto che entrambi si troverebbero nella stessa struttura di polizia.

L'episodio riporta l'attenzione sulle detenzioni senza ordine giudiziario, una pratica ricorrente contro attivisti e intellettuali critici. Valdés, figura centrale del laicato cattolico cubano, è da anni oggetto di interrogatori, intimidazioni e pressioni da parte delle autorità.