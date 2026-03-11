Crosetto: attaccata base italiana di Erbil, non ci sono feriti

«È stata attaccata la base italiana di Erbil, non ci sono vittime tra il personale italiano». Lo ha riferito Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, durante la trasmissione Realpolitik, su Rete4, leggendo un messaggio al cellulare «appena ricevuto - puntualizza - dal ministro Crosetto». «Si parla di un attacco - spiega Bonelli - ma ancora non sappiamo con quale esito». «Un missile ha colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. La base di Erbil, al confine tra Siria, Turchia e Iran è nata nell'ambito dell'operazione internazionale contro l'Isis e negli anni ha addestrato migliaia di militari curdi su richiesta dello stesso governo della regione autonoma. Crosetto ha successivamente confermato di aver parlato con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base in Iraq e, riferendosi al contingente italiano di circa 120 militari, «stanno tutti bene» ha assicurato. «Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei COVI», ha aggiunto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un messaggio postato su X che conferma la circostanza.