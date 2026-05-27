Corsa contro il tempo in Laos per salvare 7 persone intrappolate in una grotta

È una corsa contro il tempo quella che in Laos sta portando un gruppo di soccorritori a cercare di salvare sette persone di un villaggio locale rimaste intrappolate da sette giorni in una grotta della provincia di Xaysomboun, a circa 125 chilometri a nord-est della capitale del Laos Vientiane, la cui uscita è stata ostruita da una frana e si è poi allagata a causa di forti piogge. Il gruppo sarebbe rimasto a circa 300 metri dall'uscita. Una sola persona era riuscita a uscire prima del crollo e a dare l'allarme, fa sapere all'Associated Press il capo di un'unità di soccorso. Da allora non sono stati registrati altri contatti con il resto del gruppo, ma i soccorritori si dicono fiduciosi, perché le persone imprigionate avrebbero portato con sé viveri sufficienti per sopravvivere.

«Cercavano oro», sostengono le autorità locali secondo il New York Times, dato che, da quanto si apprende, quella grotta doveva essere una miniera abbandonata.

L'operazione di soccorso adesso coinvolge circa cento persone e richiede di attraversare cunicoli strettissimi, spesso inondati di acqua fangosa, alti a volte appena 60 centimetri. «Il percorso non è complicato, ma il problema è lo spazio. È così stretto che dobbiamo strisciare e piegarci per passare. E poi le rocce sono davvero taglienti», dice, citato dal Guardian, Kengkard Bongkawong, a capo del gruppo di soccorritori thailandese Metta Tham Rescue. Altri gruppi sono impegnati in superficie alla ricerca di eventuali pozzi che possano forse consentire di accedere alla grotta dall'alto, mentre l'acqua intanto viene pompata fuori dalla grotta. Tra i soccorritori, c'è anche Mikko Paasi, subacqueo finlandese che nel 2018 ha partecipato al drammatico salvataggio di una squadra di calcio giovanile intrappolata in una grotta allagata in Thailandia. «Se oggi sarà possibile garantire la sicurezza in ogni aspetto, stiamo valutando un'immersione di ricerca finale nell'ultima camera per localizzare i sette dispersi», ha fatto sapere in un post sui social media. «La grotta si trova in una zona difficilmente raggiungibile a quattro o cinque chilometri di cammino su un terreno montuoso e per questa ragione – spiega un altro soccorritore al Guardian – le squadre di salvataggio hanno deciso di trascorrere le notti sul posto».